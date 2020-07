Drum lin spre cer Romeo Todea

Stiri pe aceeasi tema

- Post-ul Primaria Targu Mureș aduna deșeurile depozitate dupa „Curațenia Generala”. Strazi programate pentru intervalul 27.07-01.08.2020. apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Targu Mureș aduna deșeurile depozitate dupa „Curațenia…

- In urma cu puțin timp, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat mai multe decese in Romania, dar și al 63-lea deces cauzat de COVID-19 survenit la o persoana din județul Mureș, in varsta de 71 de ani, care suferea și de alte boli. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Condoleanțe familiilor. Totodata,…

- Președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, a transmis sambata, 2 mai, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de condoleanțe la desparțirea de Ionuț Ciprian Sand, primarul comunei Iclanzel, trecut in Eternitate la varsta de doar 38 de ani. ”De mult nu m-a mai incercat o tristete atat de profunda precum cea pe…

- Ionuț Ciprian Sand, primarul comunei Iclanzel, din județul Mureș, a murit Sursa articolului: A MURIT primarul unei comune din județul Mureș. Dumnezeu sa-l odihneasca! Credit autor: Diana Panca. Source

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, inca 18 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, dintre care o tanara de 20 de ani (Deces 730 ). Totodata, va reamintim ca ieri a fost cea mai neagra zi, in județul Mureș fiind anunțate 6 decese (detalii aici). Dumnezeu…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu putin timp, inca cinci decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 27 astazi, dintre care 3 in județul Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiilor. Deces 642 Barbat, 64 ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta seara, inca zece decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 22 astazi, dintre care 3 in județul Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiilor. Deces 632 Barbat, 57 ani din municipiul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, 12 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, dintre care 3 in județul Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiilor. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in…