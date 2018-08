Stiri pe aceeasi tema

- Smida Jazz Festival este un eveniment internațional open-air dedicat jazz-ului de avangarda, care va avea loc între 17 și 19 august, chiar în inima Parcului Natural Apuseni, mai exact în pitorescul sat Smida (Beliș, Cluj). Însa muzica nu este totul. În acest…

- Șoferii vor putea circula pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, intre Aiud și Turda, incepand de saptamana viitoare. Directorul general al Companiei Nationale de Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, doua persoane, dintre care un minor, conducând autoturisme pe drumurile publice, deși nu dețineau permis.”La data de 10 iulie a.c., în jurul orei 16.20, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin – posturile de politie…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, citat de Agerpres.…

- Meteorologii de la ANM au emis, joi, un nou avertisment de tip cod galben de vreme rea pentru județul Cluj.Avertismentul este valabil între orele 13.15 - 14.30.Conform meteorologilor este vizata zona de munte de peste cota 1800 m și localitatile Poieni, Calațele, Maguri-Racatau,…

- Padurile de la Marișel dispar de la un an la altul și nimeni nu ia nicio masura. ”Am fost cu familia in excursie la Marisel. Ne-a asteptat un peisaj trist, cu paduri distruse in intregime. Dupa cum se vede, este un dezastru, padure taiata in intregime pe un spatiu…

- Pana duminica, traficul va fi restrictionat in unele zone din Capitala, in contextul desfasurarii mai multor evenimente publice, precum „Femei pe Matasari”, o procesiune religioasa si un tur ciclist, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Fanny Ardant primește premiul pentru intreaga cariera la TIFF. La Cluj incepe in aceasta seara cel mai mare festival de film din Romania. Ceremonia de deschidere va avea loc in cinematograful amenajat in aer liber in Piața Unirii din centrul Clujului.