Drum fără pulbere (IV) Cel care a stopat cosmarul numit Canalul Dunarea-Marea Neagra a fost tot cel care l-a pornit, adica Stalin, numai ca, de data aceasta, interventia sa nu a fost una voluntara, ci a fost un efect colateral al mortii sale, survenita la 5 martie 1953. La Canal de desfasura o continua lupta de clasa, transferandu-se in santier toate conflictele ideologice ale vremii. De asemenea, se cultiva o adevarata psihoza legata de presupusele acte de sabotaj, aceasta fiind cea mai comoda explicatie cu privire la dezastrul care s-a prefigurat inca din primul an de la inceperea lucrarilor. Una dintre persoanele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

