- Valoarea totala a achizitiei este de 7.718.374 lei Primaria municipiului Tulcea a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, aferent achizitiei de servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru investitia de baza pentru proiectul "Reabilitare…

- In ultimele 12 ore, drumarii de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR) au acționat in permanența pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare.

- Veste buna pentru maramureșeni! Compania Naționala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat doua contracte avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare viteza Baia Mare – Bistrița, Lot 1 Baia Mare – Dej și Lot 2 Dej – Bistrița, cu ofertantul declarat caștigator,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a drumurilor de mare viteza Baia Mare-Dej și Dej-Bistrița. Joi, 26.01.2023, C.N.A.I.R. S.A. a semnat 2 contracte avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Drumului Expres Cluj-Dej. Joi, 26.01.2023, C.N.A.I.R. S.A. a semnat 2 contracte avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare viteza Baia Mare – Bistrița,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat reluarea traficului pe ambele benzi pe podul peste raul Topolog, de la Milcoiu, pe DN 7, intre Pitești și Ramnicu Valcea, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CFR Infrastructura spune ca au fost semnate 21 de contracte pentru a se efectua reparații pe 61 de km, in ideea ca restricțiile de viteza sa fie eliminate pe porțiuni consistente mari intre București și Craiova. In puține locuri vitezele trenurilor au scazut așa de mult: in 2023 niciun tren nu va face…

- Primaria Nereju va reabilita, moderniza și asfalta aproximativ 8 kilometri de drumuri comunale. Investiția are o valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, plus TVA și este asigurata de Compania Naționala de Investiții. Proiectul prevede proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul…