- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, la kilometrul 75, in apropiere de localitatea Vitanesti, judetul Teleorman, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, din cauza unui incendiu de vegetatie, care afecteaza vizibilitatea in zona.

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Pompierii romani intervin in aceasta dupa-amiaza, alaturi de salvatorii eleni, la prima misiune…

- Un incendiu de vegetatie a scapat de sub control, sambata, 19 iunie, in centrul insulei Evia, a doua ca marime din Grecia, autoritatile ordonand evacuarea unui sat, au anuntat pompierii.Alimentat de vanturile puternice, focul s a extins pe versantii montani impaduriti din Gaia, iar autoritatile au ordonat…

- 180 de prieteni ai pompierilor din județele Arad, Bacau, Botoșani, Buzau, Harghita, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Valcea au participat in perioada 27-30 mai la etapa naționala a Concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi “Prietenii Pompierilor”. Printre aceștia se numara…

- Eveniment Doua femei, transportate la spital, cu arsuri, in urma unui incendiu la o casa din Roșiori de Vede mai 22, 2022 18:12 Duminica dupa-amiaza, un incendiu a fost anunțat la o casa de locuit din municipiul Roșiori de Vede. La sosirea pompierilor militari, focul se manifesta generalizat la acoperișul…

- In perioada 20.04.2022, ora 08:00 – 21.04.2022, ora 08:00, pompierii argeșeni au gestionat 230 de misiuni in județul Argeș. Dintre acestea, au fost identificate cincii incendii de vegetație in urma carora au ars 5.800 mp de teren. ISU Argeș transmite: Citește și:ACUM! Incendiu de vegetație uscata in…