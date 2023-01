Stiri pe aceeasi tema

- I n ultimele 24 de ore, la nivel national, in contexul avertizarilor hidrometeorologice de vreme rea, s au produs efecte in 8 localitati din 6 judete: Bihor, Caras Severin, Gorj, Mehedinti, Salaj si Timis.Potrivit unui comunicat al IGSU, in toate zonele afectate de vremea rea, pompierii militari au…

- Oile au ucise duminica dimineata pe un camp dintre Giroc și Urseni, iar proprietarul lor a povestit ca a asistat la intreaga scena, insa nu a putut sa intervina de frica cainilor, scrie publicația locala Opinia Timișoarei. Cainii au intrat in țarcul oilor, imprejmuit cu gard și au ucis 65 de mioare.…

- Modernizarea drumului comunal DC100, din comuna Intregalde: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Modernizarea drumului comunal DC100, din comuna Intregalde: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Un tren in care se aflau 60 de persoane a lovit o mașina și a impins-o intr-un cap de pod, duminica seara, in localitatea Urseni, județul Timiș. In autoturism erau doua persoane, din care una e in stare critica.

- ARAD. La mai putin de dua luni de cand Primaria a instituit sensuri unice in cartierul Alfa, e foarte posibil ca lucrurile sa revina la normal. Adica la sens dublu de circulatie. Strazile vizate sunt Aurel Suciu (unde sensul unic a intrat in vigoare in 22 septembrie), si Clujului (cu sens unic din 14…

- Primaria comunei Vadu Moților a solicitat avizul de mediu pentru reabilitarea drumului comunal DC 139 și imbunatatirea conditiilor de trafic, dar și crearea de conditii decente de trai locuitorilor zonei si in consecinta dezvoltarea zonei. Drumul comunal DC 139 este intr-o stare avansata de degradare…