Drum bun, fara evenimente negative, oriunde alegeti sa petreceti acest Craciun!

- Omul talharit aproape de Piata Muzeului in dimineata de Craciun este din Floresti, iar dintre cei 4 barbati "escortati" de catre jandarmi la Sectia 1 Politie Cluj-Napoca, doar 2 au fost retinuti pentru 24 de ore.

- Sesiuni pentru informarea elevilor și prevenirea implicarii acestora in evenimente negative, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au fost prezenți la Colegiul National Pedagogic Constantin Cantacuzino. Pe langa principalele teme abordate referitoare la faptele de lovire sau alte violențe,…

- Politistii rutieri din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene, Politia Orasului Cugir si Politia Municipiului Sebes, au acționat pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Au fost aplicate 43 de sanctiuni contraventionale si au fost reținute…

- La data de 11 decembrie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 240 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 20 de infractiuni. Ieri, politistii au actionat,…

- Poliția Locala Timișoara a anunțat ca agenții sai „au fost prezenți in strada in perioada minivacanței de 1 Decembrie, patruland pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului”. In acest interval, au fost redactate un numar de 103 procese verbale de constatare a contravenției, pentru…

- RECORD: Șofer in varsta de 25 de ani, prins cu viteza de 270 de kilometri la ora pe A1, pe o porțiune cu limita de 100 Un tanar șofer de 25 de ani a fost prins de radar cu viteza de 270 de kilometri la ora, pe un tronson de drum pe care limita legala era de 100 de kilometri. Polițiștii l-au lasat fara…

- In vederea prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere și din cauza faptului ca viteza constituie principala cauza generatoare de accidente rutiere, polițiștii Serviciului Rutier, in colaborare cu cei ai Secției 4 Leordina, au organizat o acțiune pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta…

- Ieri, 11 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au desfasurat o actiune pe raza municipiului Iasi, pentru prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. Astfel, in cadrul actiunii au fost aplicate 34 de sanctiuni contraventionale,…