Stiri pe aceeasi tema

- In curand, doua drumuri județene care asigura accesul catre Vulcanii Noroioși, vor intra in reabilitare, mulțumita unui proiect depus de Consiliul Județean Buzau și aprobat in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. In ședința de maine a deliberativului județean, aleșii vor avea…

- Reprezentanții Consiliului Județean Buzau fac un anunț important despre drumul care duce la cel mai important obiectiv turistic al județului, Vulcanii Noroioși. In curand, drumul va intra in reabilitare, grație unui proiect depus de CJ Buzau și aprobat in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel…

- Potrivit MDLPA, vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, infiintarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa, a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, precum si construirea unor podete. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul…

- Autoritațile galațene au semnat miercuri, 15 martie, un amplu contract de finanțare, in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea a 100 de km de drum județean.

- Economie A fost semnat contractul pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Calmațuiu martie 6, 2023 10:04 Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 63 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, in valoare totala…

- ”Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 50 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 504.315.645,21 de lei. Contractele semnate vizeaza imbunatatirea infrastructurii rutiere, modernizarea unor…

- Primarul comunei Niculești, Doinel Soare a semnat contractul de finanțare pentru realizarea PODULUI pe DC 159, investiția se realizeaza prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny „. Proiectul ce are ca obiectiv- Pod pe DC 159 in comuna Niculești este in valoare de 2.201.001,63 lei.” Am…