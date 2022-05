”Drulăul” vrea tot ciolanul: ”Sunt persoana potrivită pentru asta!” Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a anuntat, sambata, ca si-a lansat oficial candidatura la presedintia formatiunii. “Cred ca USR are nevoie de organizare, energie si o mana hotarata pe volan. Si ca sunt persoana potrivita pentru asta”, a afirmat el. Drula a mentionat ca USR a “pus bazele modernizarii Romaniei pe urmatorul deceniu inainte sa fim scosi de la guvernare de cel mai mare tradator al electoratului de dreapta”. In viziunea sa, USR trebuie sa lupte pentru un stat “suplu”, iar partidul “nu e locul de joaca al unor sau altora”. “Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

