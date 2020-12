Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actuala a CFR Marfa va fi analizata, iar ceea ce imi doresc este ca societatile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, in special cele care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane si trebuie sa le scoatem din aceasta situatie,…

- "Executivul a aprobat in cadrul sedintei de Guvern desfasurata luni, 23 noiembrie 2020, ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a fost suplimentat cu 179 milioane…

- Oamenii de afaceri germani din Romania estimeaza ca economia isi va reveni dupa criza generata de coronavirus abia in 2022 sau mai tarziu Economia romaneasca isi va reveni dupa criza generata de coronavirus abia in 2022 sau chiar mai tarziu, sustin mai mult de jumatate dintre companiile germane prezente…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, jud. Bistrita-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de productie are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate…

- Seful OMV este cel mai bine platit CEO din Austria. Salariul anual al lui Rainer Seele a depașit 6 mil. euro in 2019 Principalii manageri din Austria nu au castigat in 2019 la fel de bine ca in 2018, in pofida profiturilor mai mari inregistrate de companiile incluse in indicele bursier ATX, informeaza…

- Ministerului Transporturilor este cel mai prost administrator de companii de transport. In 2019, TAROM, CFR Calatori și CFR Marfa au reușit performanța de a inregistra pierderi de peste 118 milioane de euro. Chiar daca avem management privat la varful companiilor de transport, directorii TAROM, CFR…

- Giovanni Becali, 68 de ani, consilierul firmei de impresariat care a intermediat transferul lui Valentin Mihaila (20 de ani, extrema stanga) de la Craiova la Parma, a dezvaluit ca italienii au planuri mari cu jucatorul roman. „Eu l-am prezentat unor scouteri de la Parma. L-au studiat la toate meciurile,…

- Creditul va fi contractat la Banca Europeana de Investitii (BEI), iar guvernul va apela la aceasta solutie intrucat fondurile europene prevazute pentru perioada 2021 – 2027 pot fi accesate daca si statul roman asigura o co-finantare. „Ca urmare, luand in considerare expertiza si colaborarea cu BEI in…