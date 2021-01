Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. Potrivit acestuia, compania se afla intr-o situatie financiara si structurala de cheltuieli foarte dificila, anul trecut subventia de la bugetul de stat ajungand la 687 milioane de lei. "Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala de cheltuieli foarte dificila. A ajuns…