- Liderul USR Catalin Drula a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis „calca in picioare Justitia din Romania”, in contextul in care seful statului a promulgat pachetul legilor Justitiei.

- Marcel Ciolacu a declarat ca in luna mai a anului viitor va fi premierul Romaniei, daca PSD ca considera ca el este persoana potrivita. „Si eu trebuie sa comentez informatiile vehiculate? Nici pe dansul nu o sa il propun. In luna mai o sa fiu prim-ministrul Romaniei, daca PSD va considera ca eu sunt…

- Liderul USR, Catalin Drula, care a participat, miercuri, la bilantul primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, la doi ani de mandat, a vorbit in discursul sau despre modelul de primar ”praduitor” propus de PNL si PSD, versus modelul de primar al USR care lupta cu coruptia, cu mafiile imobiliare…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat, la bilantul dupa doi ani de mandat al primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, ca este nevoie de profesionalism, onestitate si curaj pentru reusi in administratie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentarii USR si ai partidului Forta Dreptei au formulat contestatii pentru a le depune la Curtea Constitutionala privind cele trei legi ale Justitiei adoptate de catre Parlament, a anuntat fostul ministru al Justitiei Stelian Ion. „Aceste legi, pe langa faptul ca oligarhizeaza intregul sistem…

- Ciocoiul Bode minte cum respira pentru ca simte ca se strange latul. A facut o conferinta ca sa induca voit o confuzie intre finantarea europeana a unui proiect de siguranta rutiera si licitatia organizata de subordonatii lui cu dedicatie Presedintele USR Catalin Drula l-a acuzat pe ministrul Afacerilor…

- „Prostie sau hotie la Metrorex si ministerul Transporturilor? O scurta istorie despre cum a ajuns Metrorex sub Grindeanu sa plateasca zeci de milioane de lei degeaba pentru energie electrica. Anul trecut le-am lasat un contract foarte bun cu Hidroelectrica, semnat pe perioada iulie 2021-ianuarie 2022,…

- „Dupa toate masurile chinuite referitoare la cresterea facturilor la energie si gaze, care au avut un impact nesatisfacator asupra romanilor, si pentru ca nu are nicio idee concreta despre cum poate fi evitata tragedia financiara prin care vor trece romanii in aceasta iarna, Virgil Popescu trebuie demis…