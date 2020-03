Stiri pe aceeasi tema

- ALDE anunta, inaintea consultarilorcu premierul Ludovic Orban pe tema datei alegerilor locale, ca prrioritatea PNL nu trebuie sa fie data alegerilor locale, ci investirea unui Guvern care sa aiba puteri depline pentru adoptarea masurilor complementare celor de limitare a raspandirii COVID -19.

- Ludovic Orban a declarat ca, in cazul in care nu va fi luni cvorum pentru investirea Guvernului, vina ii apartine celor care vor absenta. PSD, Pro Romania si ALDE nu participa la votul de investire, potrivit Mediafax„Asa cum au fost prezenti la demiterea Guvernului prin motiune de cenzura…

- Sedinta Parlamentului pentru investirea noului Guvern Orban va avea loc luni, 24 februarie, la ora 16,00, au decis Birourile permanente reunite, informeaza AGERPRES . Potrivit calendarului stabilit de conducerile celor doua Camere ale Parlamentului, audierea ministrilor propusi in comisiile parlamentare…

- Marcel Ciolacui a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca Remus Pricopie si Corina Cretu au fost varinatele de premieri-desemnati, dar ca Pricopie a obtinut mai multe adeziuni intr-o consultare pe Whatsapp. ”Am avut o discutie cu Ponta si vom merge impreuna cu o singura nominalizare la…

- Ludovic Orban a anuntat luni, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului National Liberal, ca "am aprobat un protocol de inglobare, de integrare in PNL a tuturor celor care au fost alaturi de noi la investirea Guvernului, care au fost alaturi de noi la motiunea de cenzura si care au decis…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a propus actualului Guvern PNL sa renunte la mai multe taxe pentru a dispune de bani pentru majorarea alocatiilor copiilor. Ioan Stan a criticat faptul ca PNL a incercat sa amane aprobarea in Camera Deputatilor a legii privind dublarea alocatiilor pentru ...

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman a declarat, miercuri, dupa votul din plenul Camerei Deputatilor, prin care s-au dublat alocatiile copiilor, ca vrea sa discute cu colegii din Guvern pentru a gasi solutii privind plata acestor majorari.Roman a explicat si gestul liberalilor de a-si scoate cartelele…

- Proiectul aprobat miercuri in Camera Deputatilor preve ca alocatiei de stat pentru copii sa fie majorata de la 300 lei la 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap. In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, alocatia ar urma…