- PNL nu va participa la niciun fel de sedinta prin care PSD doreste sa-si conserve o "majoritate toxica" in Senatul Romaniei, cu intentia de amana alegerile parlamentare si a-si prelungi cu inca cel putin trei luni mandatul, a declarat miercuri senatorul Alina Gorghiu. Lupta pentru Guvern: USR-PLUS…

- Inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice” nu a putut fi supusa votului, precum nici cererea de reexaminare a președintelui Iohannis privind legea care permite Parlamentului sa amane alegerile. Interlopii, luați in vizor. Printre suspecții ridicați, fostul soț al Biancai Dragușanu …

- Senatorii dezbat, miercuri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali în functii publice" si cererea de reexaminare, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, a legii care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul fixeaza data scrutinului pentru alegerea Senatului…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat ca sedinta plenului de miercuri, in care ar trebui sa se voteze inițiativa de revizuire a Constituției 'Fara Penali in funcții publice' și legea care ofera Parlamentului dreptul de a stabili data alegerilor parlamentare, se va desfașura…

- Initiativa USR ”Fara penali in functii publice”, care vizeaza modificarea Constitutiei, e pe ordinea de zi a Senatului, camera decizionala. Pentru a fi adoptata, initiativa are nevoie de doua treimi: 90 de voturi. PSD si PNL au anuntat ca voteaza demersul USR, insa ramane de vazut daca va fi cvorum…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca liberalii vor vota "pentru” initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice”, daca va ajunge la vot miercuri, chiar daca proiectul nu are raport din cauza PSD. Ea anunța însa ca parlamentarii liberali vor boicota ședința…

- Duminica este ziua in care elvețienii vor decide, prin referendum, situația imigranților care vin sa munceasca și sa traiasca in țara lor. Inițiativa acestui referendum aparține Partidului Uniunea Democratica de Centru (UDC, conservator, dreapta) prin care se dorește revizuirea Constituției in legatura…

- Ministrul Justiției, Fadei Nagacevshi, susține un briefing de presa privind avizul negativ oferit de Curtea Constituționala pentru inițiativa de revizuire a Constituției, propusa de Guvern, care prevede modificari la Capitolul 9 din Legea suprema, autoritatea judecatoreasca.