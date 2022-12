Stiri pe aceeasi tema

- Deputații USR, alaturi de cei de la Forța Dreptei, sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice, acuzand ca legea a fost adoptata in viteza de coaliția PSD-PNL-UDMR, fara o dezbatere reala in societatea civila și in Parlament, și incalca grav dreptul la viața privata al romanilor.…

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, ofera detalii despre cum are loc procedura de interceptare a cetațenilor in Republica Moldova, cine se ocupa de aceasta, ce tehnica este utilizata, precum și de unde vin solicitarile. Declarațiile au fost facute de catre directorul…

- Proiectul de lege reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitarii clare a acesteia de veniturile incasate de catre operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct catre populatie si asigurarii fiscalizarii…

- Noua lege privind statul Serviciului de Informații și Securitate este tot mai criticata. Liderii de opoziție sunt nemulțumiți de competențele excesive pe care vrea sa și le atribuie instituția. Este vorba despre articolele care permit ofițerilor SIS sa fileze persoane, fara un dosar penal și avizul…

- Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe suprataxarea muncii part-time, „una dintre numeroasele modificari nocive” aduse de Coaliția PSD-PNL-UDMR Codului fiscal, prin ordonanța de Guvern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serviciul de Informații și Securitate urmeaza sa obțina mai multe competențe in activitatea sa informativa și contrainformativa. Citeva proiecte de lege in acest sens au fost inregistrate in Parlament de catre un grup de deputați PAS și urmeaza a fi supuse dezbaterilor publice, transmite deschide. Potrivit…

- Deputatii au votat un act normativ care da baza legala furnizorilor pentru cresterea drastica a tarifelor la serviciile de apa si canalizare, cu incalcarea autonomiei locale, a declarat miercuri Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei. „Singurii deputati care au votat impotriva unui proiect de lege de…

- Echipa Facultații de Matematica din cadrul Universitații Ovidius Constanța a participat, in perioada 3-5 octombrie, la CyDEx22, cel mai amplu eveniment de securitate cibernetica din Romania, conform unui comunicat de presa transmis miercuri. CyDEx este un eveniment organizat de Serviciul Roman de Informații…