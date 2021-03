Stiri pe aceeasi tema

- "Toate regiunile Romaniei au nevoie de infrastructura moderna" Ministrul Transporturilor, Catalin Drula. FOTO: Agerpres. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, considera ca disparitatile trebuie eliminate, iar proiectele trebuie prioritizate si în functie de criteriul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, despre Pachetul Oltenia de mari proiecte de infrastructura. In total este vorba despre șase proiecte care vizeaza infrastructura rutiera și despre doua proiecte de pe calea ferata, potrivit Mediafax.

- Presedintele Klaus Iohannis este un sustinator al reformelor reale in zona de infrastructura si al companiilor de stat din acest sector, a declarat vicepremierul Dan Barna, referindu-se astfel la discutiile purtate, joi, la Palatul Cotroceni, la care a fost prezent si ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Alt proiect este continuarea autostrazii A4 in sudul litoralului, adica acea autostrada care merge de la nord la sud, ca ocolitoare a ConstanteiIntr o conferinta de presa sustinuta ieri, la ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula a amintit, printre altele, si de marile proiecte…

- Planul National de Rezilienta si de Redresare este o oportunitate sa investim pana in 2026 in reabilitarea si reinnoirea caii ferate, astfel incat sa eliminam cele in jur de 500 de restrictii de viteza, iar pentru urmatorul deceniu sa ne gandim la trenuri de mare viteza, a declarat, vineri, ministrul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a prezenat vineri, in cadrul primei sale conferinte de presa, de la investire, proiectele de infrastructura care vor fi finalizate in acest an si acelea care vor intra in executie.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, le-a transmis miercuri proiectanților care lucreaza la obiectivele de infrastructura rutiera ca nu mai accepta documentații facute prost: Nu mai trebuie sa fie livrate materiale de slaba calitate, doar pe principiul ca „merge și așa”. Ministrul Transporturilor…

- Schimb de tura in ministere. Dupa ce Guvernul Florin Cițu a trecut, miercuri, de votul Parlamentului, cu 260 de voturi „pentru” și 186 „impotriva”, ministrii Cabinetului Florin Citu vor prelua mandatele joi, 24 decembrie, dupa urmatorul program: * Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (8.30 – sediul…