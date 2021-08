Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunța ca, in urma controalelor ISCTR, au fost date amenzi in valoare de peste 1,5 milioane de ei: „Nu mai putem sa permitem ca drumurile sa fie distruse de cei care supraincarca vehiculele de transport”, potrivit Mediafax. „Controale ISCTR: sancțiuni…

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier tocmai a incheiat o actiune de control care a durat o saptamana si care a avut ca scop protejarea drumurilor intens tranzitate de camioane si TIR uri, spre si dinspre Portul Constanta. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, luni…

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier a dat amenzi de peste 1 milion de lei si a constatat peste 200 de contravenții in urma unei actiuni pentru verificarea transportului de marfuri spre și dinspre Portul Constanța. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunța…

- Echipele de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) au verificat, in ultima perioada, 575 de vehicule de transport de marfa si au aplicat sanctiuni de peste un milion de lei, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), intr-un…

- Echipele de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) au verificat, in ultima perioada, 575 de vehicule de transport de marfa si au aplicat sanctiuni de peste un milion de lei, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), intr-un…

- Au fost verificate 575 de vehicule, sesizate 219 contraventii si aplicate sanctiuni de peste un milion de lei.Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier are in desfasurare, in perioada 1 8 august, o actiune ce are ca scop protejarea…

- Protest la Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare Foto: Ionut Iamandi. Câteva zeci de angajati ai Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare au protestat astazi în fata institutiei, dupa ce ministrul transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca agentia va…

- Compania TAROM are un plan bun, discutat cu Comisia Europeana, insa executia sa nu este inca la nivelul la care sa ma multumeasca, a declarat luni seara ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Potrivit ministrului, compania ar putea deveni profitabila in 2024-2025. „La TAROM avem un plan bun, pe care…