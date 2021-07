Drulă: Spitalele din reţeaua Transporturilor caută profesionişti Patru spitale CF organizeaza in perioada urmatoare concursuri pentru functii de manager, a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Catalin Drula, subliniind ca aceste concursuri vor fi "pe bune" si ca va exista sprijin din partea ministerului in derularea de proiecte de investitii si modernizare.



"Spitalele din reteaua Transporturilor cauta profesionisti. Asa cum am atras pana acum profesionisti la conducerea companiilor din subordinea ministerului (si continuam, nu ne-am oprit), acum vine randul spitalelor CF. Ma bucur sa anunt ca 4 spitale CF organizeaza in perioada urmatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

