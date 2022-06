Președintele interimar al USR, deputatul Catalin Drula, și ministrul Afacerilor Interne, secretarul general al PNL Lucian Bode, au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului in legatura cu modificarile la Codul rutier. Catalin Drula i-a cerut lui Lucian Bode sa spuna daca PNL va vota in plenul Parlamentului modificarile care relaxeaza Codul rutier. „Evident ca nu susțin aceste modificari, daca eu am propus ordonanța”, a replicat ministrul Afacerilor Interne. Deși Catalin Drula a insistat sa spuna cum va vota PNL in plen, Lucian Bode nu a dat un raspuns. Cum a continuat dialogul:…