Drulă se-aruncă-n cuvinte mari „Absolut grotesc si incompatibil cu parlamentarismul”. Așa caracterizeaza presedintele USR, deputatul Catalin Drula, protestul din plenul reunit al Parlamentului și de pe holuri al senatoarei neafiliate Diana Sosoaca. „Este absolut grotesc si incompatibil cu parlamentarismul ce se intampla. Aviz celor care hranesc miscarea extremista, chiar prin anumite miscari facute de ei pe anumite proiecte de legi. Poate ca domnul Ciolacu, inainte sa plece suparat, ar trebui sa nu depuna proiecte de lege de tip Sosoaca cu interzicerea fainii de insecte sau sa puna sintagme de tipul „sclavii moderni ai Europei”… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, luni, in sedinta comuna, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au inregistrat 382 voturi „pentru” si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind…

- Ciolacu spune, despre scandalul facut de senatoarea Șoșoaca in Parlament, ca este o provocare, „un gen de capusare a evenimentelor nationale ale Romaniei”, mentionand ca este „un atac la statul roman”. „Cred ca si la Senat si in Regulamentul plenului comun trebuie luata aceeasi decizie care s-a luat…

- "Cred ca si la Senat si in Regulamentul plenului comun trebuie luata aceeasi decizie care s-a luat si in Camera Deputatilor, pe care am si votat-o, impreuna cu colegii mei. Lucrurile trebuie sa intre intr-o normalitate. Suntem la 35 de ani de la Revolutie, intelegem cand esti la doi ani, la 10 ani,…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in sedinta comuna, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Decizia va fi atacata la Curtea Constituționala. S-au inregistrat 382 voturi “pentru” si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in sedinta comuna, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au inregistrat 382 voturi “pentru” si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul…

- Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor in forma propusa de catre PSD este, in fapt, „o farsa”, proiectul care urmeaza sa fie votat in aceasta saptamana fiind menit „sa pacaleasca atat cetatenii, cat si Comisia Europeana, care a conditionat acordarea urmatoarei transe din PNRR de aprobarea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.ro. Sedinta incepe la ora 12,00.Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu, transmite Agerpres, citata de g4media.ro. Sedinta incepe la ora 12,00. Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu va prezenta programul de guvernare si lista…