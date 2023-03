Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a calificat, luni, drept ”inflationiste” politicile actualului Guvern, sustinand ca acestuia ii convin scumpirile pentru ca ridica incasarile la buget. In opinia sa, liderii PSD si PNL nu doresc sa aplice solutiile corecte. „Criza scumpirilor continua. INS comunica astazi…

- Anunțul ASF privitor la creșterea prețului polițelor RCA, coroborat cu informațiile despre situația tot mai grea de la EUROINS, cel mai mare jucator din piața polițelor RCA, genereaza presiune in Parlament.Liderul USR, Catalin Drula și parlamentarii USR au inceput o acțiune pe mai multe fronturi…

- „Plafonarea preturilor la energie si gaze impusa de PSD cu mari eforturi in coalitie a fost solutia corecta. O confirma astazi INS care anunta o scadere a inflatiei cu peste un punct procentual in ianuarie fata de luna decembrie 2022. Stiu ca nu este suficient. Si tocmai de aceea ne vom concentra in…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Inflatia in Franta a incetinit neasteptat in decembrie, dupa nivelul record inregistrat in luna precedenta, in urma unei cresteri mai reduse a pretului energiei, arata datele preliminare publicate miercuri de Institutul National de Statistica (Insee), transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- In noiembrie s-au scumpit in special ouale și lactatele, iar tarifele la energie termica au crescut cu +10%. Inflația medie a urcat pana la 16,8% in noiembrie, fața de luna corespunzatoare din 2021. Institutul Național de Statistica arata o creștere cu +21,5% in privința alimentelor, +16,1% in privința…