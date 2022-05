Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a spus intr-un mesaj intern catre membrii USR ca gestul fostului președinte al partidului, Dacian Cioloș, este „de neințeles politic”. Acesta a mai adaugat ca Romania nu are nevoie de „proiecte politice pe persoana fizica, de orgolii și vanitați”.„Plecarea…

- Plecarea lui Dacian Ciolos din USR este regretabila si incalca o promisiune facuta romanilor in ultimii trei ani, considera liderul Uniunii, Catalin Drula. „Plecarea oricarui coleg este regretabila, dar a lui Dacian Ciolos poate un pic mai mult, pentru ca incalca o promisiune facuta romanilor in ultimii…

- Liderul USR, Catalin Drula, il acuza pe Dacian Ciolos, dupa demisia din partid, ca incalca niste promisiuni facute in urma cu trei ani, cand a avut loc fuziunea USR si PLUS, in care spunea ca ambele formatiuni merg impreuna pentru a fi invingatoare in alegeri.

- Liderul interimar USR, Catalin Drula, le-a trimis marți, membrilor partidului, pe mail, o scrisoare legata de demisia din USR a lui lui Dacian Cioloș și a altor 4 europarlamentari care lanseaza noul partid REPER. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu a precizat, marți, la Digi 24, ca plecarea lui Dacian Cioloș din USR este de fapt „un mare serviciu” facut celor din PSD și PNL, insa a ținut sa precizeze ca partidul „nu sta intr-un singur om”. „Dacian Cioloș face un mare serviciu PSD și PNL. Este opțiunea dumnealui,…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a vorbit din nou despre eventuala plecare a lui Dacian Ciolos din partid, aratand ca nu intelege de ce sa mai faca „o aschie langa”, dupa ce a unit deja doua proiecte separate, adica USR si PLUS.

- Biroul Politic al Uniunii Salvați Romania a decis luni ca un Congres pentru alegerea presedintelui formatiunii sa aiba loc in a doua parte a lunii octombrie. „Am decis in Biroul National de astazi (luni – n.r.). Congresul pentru alegerea unui presedinte plin la USR sa fie in toamna, in a doua parte…

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula a criticat dur, luni, modul in care autoritatile gestioneaza preluarea refugiatilor din Ucraina, el aratand ca statul se misca greu si ca mai eficienta a fost societatea civila.