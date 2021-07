Compania de drumuri a folosit 60% din totalul fondurilor alocate pe anul 2021 pentru intretinerea infrastructurii rutiere, doar in primele sase luni ale anului, a anuntat joi ministrul de resort, Catalin Drula. Astfel, din cele 617 milioane alocate de la bugetul de stat, CNAIR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a utilizat din ianuarie pana in iunie, inclusiv, 373 de milioane, in conditiile unui prim semestru din 2021 extrem de ploios, care a temperat ritmul asfaltarilor. "Pentru ca reparatiile vor continua intr-un ritm accelerat anul acesta, vom cere suplimentarea de…