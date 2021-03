Stiri pe aceeasi tema

- „As vrea sa incep prin a le cere scuze bucurestenilor pentru ca au fost obligati azi sa treaca prin acest eveniment neplacut, dar as vrea sa le cer scuze ca cateva zeci de ani ministrii transporturilor au lasat sa se formeze un buboi, o mafie aici. Cata vreme sunt aici nu vom ceda niciun milimetru,…

- Astazi a fost semnat contractul pentru pasajul rutier care va trece peste DN3A Lehliu Fetesti si magistrala de cale ferata Bucuresti Constanta. Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula."Inca o veste buna: astazi s a semnat contractul pentru pasajul de la Drajna…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…

- Anul acesta va fi recordul in materie de sume investite in infrastructura rutiera si feroviara, cu un buget de 8 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile si contributie nationala, a declarat, marti, la TVR1, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Ma lamurisem…

- Cei șapte membrii provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au hotarat astazi sa-i mai prelungeasca cu inca patru luni lui Dan Marian Costescu mandatul de director general la CFR Calatori. Prelungirea este oarecum surprinzatoare, mai ales ca noul ministru USR al Transporturilor și…