Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca i-a cerut primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa ia masuri „ferme” in privinta cainilor fara stapan, dupa ce o femeie a murit in Sectorul 6, adaugand ca USR nu doreste, pe de alta parte, ca Bucurestiul „sa intre din nou pe mana Gabrielei Firea”, relateaza Agerpres. „USR l-a sustinut pe independentul Nicusor Dan intr-o coalitie in 2020, impreuna cu PNL. In continuare, aceasta coalitie exista in Bucuresti, e o majoritate care functioneaza. Bineinteles, domnul Nicusor Dan nu are un cec in alb de la noi si asteptam performante administrative. Cat…