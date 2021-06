Stiri pe aceeasi tema

- Una din doua persoane cu insuficienta cardiaca moare la cinci ani de la diagnosticare, iar in Romania populatia care sufera de aceasta afectiune este aproximativ egala cu populatia cumulata a oraselor Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Datele reies dintr-un studiu realizat la solicitarea Societatii Romane…

- Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, a anunțat luni seara un nou sistem de taxare a traficului greu, care va fi introdus pana in 2024. Potrivit ministrului, sistemul nu va fi schimbat pentru autoturisme, ci doar pentru traficul greu, care va fi taxat in funcție de distanța și nu in funcție de timp,…

- Catalin Drula a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre un nou sistem de taxare, care va fi aplicat doar pentru autovehiculele care depasesc 7,5 tone, precum camioanele, TIR-uri si autocare. ”In aproape toata Europa, in 23 din 27 de state membre, se taxeaza folosirea retelelor de drumuri nationale, de…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a declarat luni ca taxa de rovinieta nu se va schimba pentru autoturisme, in schimb traficul greu trebuie taxat dupa distanța si nu dupa timp. Ministrul a precizat la Digi24 ca noul tip de taxare ar putea fi gata la finalul anului 2023. „In ceea ce privește…

- Era previzibila o reacție de „disconfort” la apariția Alianței pentru Unirea Românilor în Republica Moldova, dupa ce AUR a bulversat elita politica de dincolo de Prut, asigurându-și intrarea în Parlamentul României prin atragerea votului protestatar, recurgând…

- Potrivit unei propuneri legislative depuse de USR PLUS, inițiatorii fiind deputații Brian Cristian si Viorel Baltaretu, institutiile publice vor fi obligate sa accepte si plata online a impozitelor, taxelor, amenzilor si altor obligatii de plata. Citește și: ALERTA: Bucureștiul intra in scenariul verde.…

- Automobil Clubul Roman ACR este cel mai mare club automobilistic din Romania. Clubul a luat fiinta pe data de 5 aprilie 1904 in salonul de onoare al Hotelului Boulevard din Bucuresti. In cursul aceluiasi an au fost organizate filiale ACR, in localitatile in care existau masini 2 3 la numar, precum:…

- Sindicaliștii de la metrou, susținuți in demersul lor. Federația Mecanicilor de Locomotiva din Romania este alaturi de colegii de la Unitatea – Sindicatul Liber Metrou in contradictoriu cu administrația Metrorex SA. Intr-un comunicat trimis pe adresa redacției, se precizeaza: „Masura prin care se incearca…