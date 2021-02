Stiri pe aceeasi tema

- ”As vrea sa vorbesc despre buget, pentru ca sunt discutii in spatiul public. Tintele raman aceleasi, mergem spre un deficit de 7%. Sper sa ajungem la 7% - 7,1%. Vreau sa spun de ce pare ca dureaza mai mult, desi obiectivul este sa venim in Parlament saptamana viitoare. In acest moment intoarcem reforme…

- "Bugetul este in constructie. Ministrii discuta cu Ministerul de Finante. Important este sa avem un buget echilibrat si tintit spre dezvoltare, investitii, creare de locuri de munca si economie sustenabila. Sigur ca exista amendamente, aceste amendamente vor fi discutate in coalitie si in Guvern, in…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta de lucru joi, de la ora 14.30 la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de Finante Alexandru Nazare si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Inainte sa ajunga la guvernare, reprezentanții USR erau peste tot. Iși dadeau cu parerea, contraziceau pe oricine, se certau cu toata lumea. In plus se dadeau specialiști in orice. Cu atitudinea asta au ajuns la guvernare, unde multa lume se aștepta ca oamenii vocali conduși de Dan Barna sa faca minuni…

- Operationalizarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) ocupa primul loc in prioritatile noului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, care a facut apel la toti profesionistii din domeniu, fie ca lucreaza la stat sau la privat, sa ia parte la o „aventura frumoasa”, aceea de a transforma…

- Doi liberali au rabufnit. Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a criticat "ciolaniada gretoasa" din partidul condus de Ludovic Orban, iar Florin Roman, dupa ce a scris pe Facebook ca "e vremea sforarilor, care se sfașie pentru firimiturile aruncate de stapani", a declarat pentru Libertatea…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…