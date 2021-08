Stiri pe aceeasi tema

- ”Avans bun pe santierul A3 Transilvania dintre Targu Mures si aeroport. Se lucreaza bine pe autostrada care va face conexiunea dintre Tg. Mures si aeroportul acestui oras, ca dovada ca stadiul lucrarilor a ajuns acum la peste 70%. Segmentul de aproximativ 10 km face parte din Autostrada Transilvania…

- Stadiul lucrarilor pe lotul doi al A10 Sebes-Turda este de 90%, in prezent fiind turnat ultimul strat de asfalt, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "A10 Sebes-Turda - se asterne ultimul strat de asfalt pe Lotul 2. Stadiul lucrarilor: 90%. Lotul…

- Stadiul lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Pitesti-Sibiu este de 46%, iar acestea vor fi incheiate in avans, in 2022, saptamana aceasta urmand sa inceapa asfaltarea pe tronson, a anuntat, marti, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Saptamana aceasta incepe asfaltarea pe tronson. Stadiul lucrarilor…

- Lucrarile de asfaltare a DN68A au fost incheiate, iar in cursul saptamanii viitoare vor fi realizate ultimele marcaje si acostamente, a scris, duminica, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Am fost astazi intr-o vizita pe DN68A Margina Holdea, acolo unde, in ultimele…

- “Tocmai ce am emis autorizația de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitești. Este vorba de un tronson intre Curtea de Argeș și Pitești, lung de 30 de km. Constructorul a inceput mobilizarea și va demara lucrarile in perioada urmatoare” a anunțat pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin…

- "Proiectul Podului de la Braila merge cu toata viteza inainte. Lucrarile avanseaza bine atat la pod, cat si la drumurile de legatura - complet deblocate de luna trecuta", a anuntat duminica ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. Podul suspendat peste Dunare este cea mai…

- Autorizatia de construire pentru ultimii 15 kilometri de drumuri de legatura cu Podul de la Braila a fost emisa, iar la sfarsitul anului viitor podul va fi dat in trafic, a scris vineri ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. …

- Un numar de 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori vor fi circula in aceasta vara pe relatia Bucuresti - Constanta, la care se vor adauga sapte perechi de trenuri de la operatorii privati Softrans, Regio Calatori, Transferoviar Calatori si Astra Trans Carpatic, a anuntat joi pe Facebook…