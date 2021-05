Executia bugetara pe investitii din fonduri europene in infrastructura era, la data de 18 mai 2021, de 1,7 miliarde de lei, un record absolut, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor. "Am ceva mai putin de cinci luni de la preluarea mandatului si impreuna cu echipa mea, care m-a sprijinit extraordinar, am reusit sa avem rezultate, zic eu, foarte bune. Prioritatea absoluta a mandatului nostru sunt investitiile, asa cum e si in programul de guvernare, investitii in infrastructura rutiera, feroviara si…