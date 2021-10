Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat sambata, la Congresul USR PLUS, ca in lupta cu “un sistem anchilozat” este nevoie “de un anumit fel de atitudine” si de capacitatea de a-l infrunta. El a pledat in favoarea listei “USR PLUS la Guvernare 2024”, candidata la alegerile…

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat, la Congresul USR PLUS, ca in lupta cu „un sistem anchilozat” este nevoie „de un anumit fel de atitudine” si de capacitatea de a-l infrunta. Drula a pledat in favoarea listei „USR PLUS la Guvernare 2024”, candidata la alegerile pentru…

- Dan Barna, care a pierdut alegerile pentru functia de presedinte al USR PLUS dupa cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne, a declarat, sambata, la congresul formatiunii, ca va sustine in continuare echipa Biroului National si va ramane alaturi de Dacian Ciolos in demersul de a duce partidul…

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat sambata, la Congresul USR PLUS, ca in lupta cu "un sistem anchilozat" este nevoie "de un anumit fel de atitudine" si de capacitatea de a-l infrunta, potrivit agerpres.ro. El a pledat in favoarea listei "USR PLUS la Guvernare…

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat sâmbata, la Congresul USR PLUS, ca în lupta cu "un sistem anchilozat" este nevoie "de un anumit fel de atitudine" si de capacitatea de a-l înfrunta. Drula, într-un moment în care era…

- În momentul de fata, România "are o guvernare capturata de o persoana pentru care palaria de premier este prea mare", a declarat sâmbata fostul co-presedinte al USR PLUS Dan Barna la Congresul formatiunii. El s-a aratat "încrezator ca marti lucrul acesta se va…

- USR-PLUS este deschis la impacare cu național-liberalii. Singurul razboi pe care partidul lui Dacian Cioloș și Dan Barna il are este cel impotriva lui Florin Cițu, care i-a demis pe Vlad Voiculescu și Stelian Ion, oameni de baza ai taberei „pluseriste”. Catalin Drula, unul dintre cei mai vizibili…

- Ciprian Teleman, fost ministru al Digitalizarii, a anunțat sambata ca pagina de campanie a echipei lui Dacian Cioloș, pentru alegerile interne din USR PLUS, a fost blocata de Facebook, fara a preciza motivele care au stat in spatele deciziile. „Ca tot vorbeam despre superficialitatea serviciilor oferite…