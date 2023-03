Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca miniștrii care nu se prezinta in Parlament, la invitatia alesilor, sfideaza Legislativul si l-a indemnat pe presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa declanseze un conflict de natura constituționala cu Guvernul. „Pana la urma este o slabire a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu nu il slabește deloc pe cancelarul Austriei. Dupa ce i-a scris public in presa austriaca, șeful PSD și al Camerei Deputaților și viitorul premier al Romaniei, il cearta public pe cancelarul Karl Nehammer in presa europeana. Intr-o intervenție in Politico el susține…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, nu va veni la Ora Guvernului pentru a explica "esecul Schengen", iar acest lucru arata "o guvernare lipsita de responsabilitate". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bugetul pentru 2023 a fost aprobat, astazi, in Parlament. Marcel Ciolacu, liderul PSD si președinte al Camerei Deputaților, a opinat ca "este un buget echilibrat, dar ramane aceasta lupta pe care o vom avea anul viitor in ceea ce privește inflația".

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, 6 decembrie, ca neparticiparea la receptia de Ziua nationala a Romaniei, de la Palatul Cotroceni, organizata de președintele Klaus Iohannis, „nu este niciun semn” si ca „fiecare are prioritațile lui”. „Nu este niciun semn. Eu coalitia o am cu domnul…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 6 decembrie, ca poarta discuții atat cu premierul PNL Nicolae Ciuca, cat și cu ministrul PNL de Interne Lucian Bode, și ca este convins ca pe 8 decembrie, la Consiliul JAI, Romania va fi admisa in Schengen„Sunt ferm convins…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a criticat joi seara discursul din Parlament al deputatului UDMR Csomba Botond, care a afirmat despre unirea de la 1918 ca „liderii politici și religioși ai romanilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc, ci și unguresc,…