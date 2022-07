Drulă îi combate pe mincinoși cu o minciună 1. „Salut. Sunt Catalin Drula, președintele USR. Am 41 de ani, iubesc țara asta și știu ca Romania poate mai mult. Urmarește pagina pentru a afla multe despre activitatea mea”. Chestia asta am primit-o eu pe facebook. Oferta mi se pare de nerefuzat, mai ales ca nepotu’ ma și tutuiește. Așa ca am intrat pe […] The post Drula ii combate pe mincinoși cu o minciuna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, cu medalia de aur cucerita vineri de David Popovici la 50 m liber, a ajuns la un bilant de sase medalii, patru de aur si doua de argint, si ocupa locul trei in clasamentul pe natiuni la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, dupa Polonia si Ungaria. Fii la curent…

- Cimitirul Eternitatea din Galați a fost acceptat in ruta culturala a cimitirelor europene. Este vorba despre un itinerar cultural care incurajeaza turismul și investițiile in monumentele istorice. In ruta culturala europeana mai sunt doar doua cimitire din Romania, la București și Cluj-Napoca.…

- Diferiți lideri de opinie din Romania au lansat, in ultimele luni, mai multe minciuni legate de Recensamantul Populației și Locuințelor. Din aceste motive, unii romani s-au temut sa se autorecenzeze sau se tem, chiar și acum, sa deschida ușa recenzorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Conform Raportului privind starea spațiului Schengen publicat recent, Comisia Europeana recomanda ca Romania, Bulgaria și Croația sa fie admise in Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Expertii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru Romania si Moldova avertizeaza ca "numarul amenintarilor creste fie ca vorbim de cele din domeniul IT, fie de cele din domeniul bancar sau imobiliar" si "de foarte multe ori, mediul privat reuseste sa identifice inaintea FBI eventualele probleme…

- Prime Minister Nicolae Ciuca announced that the Executive will operationalize, in Wednesday's meeting, the aid scheme for economic operators of road and freight transport and will discuss the temporary exemption from paying taxes and duties for the voluntary increase of the minimum wage by 200 RON.…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca soluția creșterii taxelor nu este una eficienta pentru Romania. Ponta spune ca nici voucherele saraciei nu vor menține banii in țara, intrucat ele vor fi folosite numai in supermarketuri, ale caror profituri merg peste hotare. Fii la curent…

- Oferta de job-uri bine platite este mult mai atent studiata de piata muncii, iar in contextul cresterii galopante a inflatiei in Romania, momentan situata la 10%, romanii cauta locuri de munca sigure, in industrii stabile, cu beneficii diversificate, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…