- Indiferența și amatorismul managerial al oamenilor impuși de ministrul USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a generat astazi un scandal fara precedent la SC Electrificare CFR SA. Noul director general interimar impus de Catalin Drula la SC Electrificare CFR SA, Gabriel Ungureanu,…

- Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice s-a creat in cateva ministere o categorie paralela de funcționari publici care caștiga unul-doua sau chiar trei salarii in plus pentru ca sunt membri in consiliile de administrație…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a trecut, in noul guvern, de la PNL la USR. Noul ministru, Catalin Drula, a evaluat situația și a descoperit ca multe companii din subordine au organigrame foarte incarcate, precum cea la Metrorex, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa iși angajeze o armata…

- O Autoritate din curtea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula imprumuta bani pentru salariile directorilor. Autoritatea Aeronautica Civila Romana imprumuta bani pentru salarii de mii de euro. Toata lumea a fost atrasa de salariile sporurile „nesimțite” de la metrou, fara sa banuiasca…

- Directorul Metrorex,Gabriel Mocanu, a renuntat, vineri la mandate. ”Consiliul de Administratie al Metrorex a luat act de renuntarea la mandat inaintata de domnul Gabriel Mocanu. Atributiile sale vor fi preluate pentru o scurta perioada de doamna Mariana Miclaus, pana la desemnarea unui nou director…

- Tanara competenta din PNL care, la doar 27 de ani, este in doua consilii de administratie la societati de stat Poveștile de succes din interiorul PNL par sa nu se mai sfarșeasca. O tanara in varsta de 27 de ani a ajuns in Consiliul de Administrație al Societateații Nationale de Radiocomunicatii, dupa…

- Mandatul de director general al Marianei Ionița la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost prelungit cu patru luni de Consiliul de Administrație. In schimb, directorul general adjunct, Ovidiu Barbier, a fost schimbat din funcție. Poziția a revenit USR-Plus, iar alianța…