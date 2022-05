Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca, in cazul in care creste o singura taxa in acest an, atunci „guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia”. „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist…

- Catalin Drula a reactionat miercuri la modificarile aduse marti Codului Rutier. Presedintele interimar al USR spune ca social-democratii si liberalii au facut praf legea rutiera. „Coalitia smecheriei la volan Ieri, in Comisia de transporturi pe care o conduc, a fost show PSD-PNL-UDMR pe tema modificarilor…

- Presedintele USR, Catalin Drula, se declara nemultumit de pachetul social anuntat de Guvern pentru sprijinirea populatiei, spunand ca acesta este „si prea putin, si prea tarziu, si prost croit si mai e si mincinos pe alocuri". „Deci este un pachet prin care Ciolacu - care cumva vad ca ia si fata Guvernului,…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, critica cele doua mari partide aflate la guvernare, PNL si PSD, pe care le numeste „coalitia militaro-socialista”. El da exemple de institutii publice ori companii de stat despre care spune ca au scheme de personal supraincarcate. „Partidele PNL si PSD…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma, luni seara, ca masurile propuse de coalitie reprezinta ”prea putin”, iar programul este ”prost facut”. USR a transmis, luni seara, ca ”Ciolacu si Ciuca vor sa para ca au grija de romani, dar ii amagesc cu un pachet de masuri care nu are o sursa…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, critica pachetul de masuri socio-economice propus de guvernul Ciuca și spune ca majoritatea guvernamentala este o „coaliție a saraciei” care „promite firimituri” romanilor. In opinia sa, pachetul prezentat de liderii coaliției de guvernare „mai contine o…

- „Va dau un exemplu: o nava sub pavilion rusesc de peste 5.000 de tone a venit chiar ieri din Rusia, a intrat in Portul Constanta. Mai asteapta o nava, tot sub pavilion rusesc. Navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta si statul roman nu face nimic. Trebuie blocate aceste nave si acest…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a transmis premierului Nicolae Ciuca, miercuri, 9 martie, ca „e demult vremea unei remanieri in aceasta guvernare natanga”, dupa cozile uriașe formate la benzinariile din Romania ca urmare a temerii oamenilor ca prețul benzinei va crește. „Cozile la benzina…