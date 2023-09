Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, i-a cerut, luni, Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta prin care premierul Marcel Ciolacu "isi da derogare" de la aplicarea unor legi in vigoare. Liderul USR a sustinut ca, in decursul unei singure luni, sunt adoptate trei…

- Conștient ca moțiunea de ce cenzura nu are cum sa treaca, președintele USR, Catalin Drula, a decis sa renunța la ea și sa atace la Curtea Constituționala a Romaniei masurile fiscale pentru care Guvernul vrea sa-și asume responsabilitatea. Liderul USR, Catalin Drula a declarat ca urmeaza sa atace la…

- „Voi convoca maine de urgența Biroul Politic Național in format online și voi propune colegilor excluderea domnului Dumitru Buzatu din partid. Am spus intotdeauna ca in mandatul meu toleranța pentru faptele de corupție este ZERO! Iar cei care nu ințeleg acest lucru nu au ce cauta in PSD!”, a anunțat…

- Presedintele USR, Catalin Drula, considera inacceptabile declaratiile recente ale lui Victor Ponta, consilierul premierului PSD Marcel Ciolacu, despre ranitii din explozia de la Crevedia care au nevoie de ajutor medical in strainatate.

- Presedintele USR, Catalin Drula, considera inacceptabile declaratiile recente ale lui Victor Ponta, consilierul premierului PSD Marcel Ciolacu, despre ranitii din explozia de la Crevedia care au nevoie de ajutor medical in strainatate. Presedintele USR spune ca Victor Ponta ar trebui demis imediat dupa…

- Presedintele USR, Catalin Drula, i-a cerut luni premierului Marcel Ciolacu sa-l demita pe ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, "care nu poate nici macar sa spuna cate aparate DrugTest are Politia Romana". "Presedintele USR Catalin Drula critica dur ministrii PNL de la Ministerul Afacerilor…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca in cursul saptamanii viitoare va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ordonanta pentru plafonarea adaosului comercial la anumite produse alimentare.In 2021, din postura de președinte…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau a transmis o solicitare președintelui PSD Marcel Ciolacu, reproșand celor din PSD faptul ca au inființat un minister pentru o singura persoana. Iata, mai jos, intreaga solicitare a deputatului liberal: „Domnule Președinte al PSD Marcel Ciolacu, Va solicit indreptarea…