- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- Dupa cinci ore de blocare a circulatiei metroului, sindicalistii lui Ion Radoi au transmis un mesaj agramat pe pagina de Facebook a sindicatului in care sustin ca sunt „intimidati”. „Nu mai manipulati presa, oamenii din metrou sunt suparati pentru intimidare si masurile pe care le,, coaceti in culise.,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, continua atacurile la adresa Metrorex. "Unul dintre motivele pentru care am fost nemultumit de managementul Companiei Aeroporturi Bucuresti a fost ca intr-un an cu pierderi foarte mari nu s-au ajustat cheltuielile pe partea de personal si aceeasi situatie…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, nu s-a intalnit inca de la preluarea mandatului, adica de 50 de zile, cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), iar daca blocajul dialogului social va continua, acesta va avea ca efect blocajul activitatii la metrou,…

- Deficitul de personal la Metrorex este atat de mare, incat metroul nu ar mai circula in cazul in care angajatii ar respecta instructiile de serviciu, a declarat, marti, presedintele "Unitatea" Sindicatul Liber din Metrou, Ion Radoi, intr-o conferinta de presa. "Referitor la numarul de personal, noi…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca a primit concluziile preliminare ale controlului facut la Metrorex si a aflat ca 10 din cei 15 membri ai comisiei care a negociat cresterile de salarii faceau parte din sindicat. ”Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari in plina…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula anunta ca venitul mediu al salariatilor din Metrorex este de 10.000 de lei lunar si ca regia, in conditii de pandemie si de reducere drastica a numarului de calatorii cu metroul, a crescut cu 18% salariile angajatilor si a suplimentat numarul de salariati cu…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, susține ca in timpul pandemiei de coronavirus venitul mediu al salariatilor din Metrorex a crescut. Șeful de la Transporturi spune ca salariile angajaților au crescut cu 18%. „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli,…