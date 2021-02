Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, sustine ca sindicatul Metrorex si-a negociat singur cresterea contractului colectiv de munca cu 18%, dupa ce 10 din 15 membri din comisia de negociere erau membri de sindicat, potrivit concluziilor preliminare are anchetei Corpului de Control. La o saptamana…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…

- Aeroporturile Otopeni si Baneasa au la conducere profesionisti, incepand de vineri, respectiv un nou director general si un nou Consiliu de Administratie, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a avut pierderi de 120…

- Aeroporturile Otopeni si Baneasa au la conducere profesionisti, incepand de vineri, respectiv un nou director general si un nou Consiliu de Administratie, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, noteaza Agerpres. "Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…

- Presedintele Klaus Iohannis este un sustinator al reformelor reale in zona de infrastructura si al companiilor de stat din acest sector, a declarat vicepremierul Dan Barna, referindu-se astfel la discutiile purtate, joi, la Palatul Cotroceni, la care a fost prezent si ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Anul acesta va fi recordul in materie de sume investite in infrastructura rutiera si feroviara, cu un buget de 8 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile si contributie nationala, a declarat, marti, la TVR1, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Ma lamurisem…

- Viitoarele autostrazi din Romania vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, care a precizat ca a semnat ordinul de ministru care modifica Normele tehnice privind proiectarea drumurilor.…