Drulă aruncă în aer OUG-ul austerității: Va bloca toate primăriile din țară Președintele USR Catalin Drula avertizeaza ca ordonanța de urgența pe care o pregatește Guvernul PSD-PNL pentru acoperirea gaurii de la buget va bloca primariile din toata țara. Este vorba de OUG care introduce masuri speciale cum ar fi blocarea angajarilor la stat, reducerea cheltuielilor cu achizițiile și demiterea unei parți a secretarilor de stat. „Primari de toate culorile politice, nu numai primarii USR, sunt nemulțumiți ca, in timp ce ei au bugete echilibrate, fara deficit, spre deosebire de bugetul acestui guvern, bugetul de stat, care are un deficit enorm și are o gaura fața de acel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Catalin Drula le-a propus liderilor PSD-PNL sa inceapa „taierile cu clientela de partid, abonata la pensii speciale si privilegii". Totodata el a prezentat un set de cinci solutii corecte pentru oprirea scumpirilor, in contextul discutiilor despre scaderea incasarilor si gaura de 20…

- In capitala Columbiei, Bogota, are loc un miting de protest fata de reformele propuse de presedintele de stanga, Gustavo Petro. In februarie si martie, Gustavo Petro a prezentat proiectele de legi privind reforma sanatatii, reforma muncii si a pensiilor, zone cheie ale strategiei sale antisaracie, scrie…

- De cateva zile se bat cu vorba și cu ciomagul, cele mai importante instituții ale statului. Președintele insuși a venit val vartej din Țara Sfanta, nu inalțandu-se la cer ca Iisus, ci coborand de pe scara avionului direct in ședința CSAT. Postura de valvartejist a ardeleanului nu se prea muleaza pe…

- "Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca ministrii care nu se prezinta in Parlament, la invitatia alesilor, sfideaza Legislativul si l-a indemnat pe presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa declanseze un conflict de natura constitutionala cu Guvernul.

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2023 s-a incheiat cu un deficit de 0,25% din PIB, respectiv 4,02 miliarde de lei pe fondul unor rambursari de TVA mai mari cu 59,8%, al incetinirii veniturilor din accize la tutun, al unui volum mai mare de decontari de bunuri si servicii pentru…

- Rusia a oferit miercuri Cubei o donatie de ‘urgența’ de 25000 tone de grau pentru a combate penuria de pe insula, un semn al aprofundarii relatiilor intre cei doi aliati de lunga durata, transmite Reuters. Intr-o scurta ceremonie in portul Havana, ambasadorul rus Andrei Guskov a spus ca Moscova ‘insoteste…

- Președintele SUA, Joe Biden,și-a prezentat condoleanțele și a spus ca ofera „sprijin total” Turciei și Siriei, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…