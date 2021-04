Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit luni cu comisarii europeni Adina Valean și Margrethe Vestager despre autostrazile pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR. Șosele pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR vor conecta Muntenia, Moldova și Ardealul. „Am avut o intalnire…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a discutat, luni, la Bruxelles, cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, si cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, despre finantarea a cinci segmente de autostrada prin Planul National de Redresare…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit luni cu comisarii europeni Adina Valean și Margrethe Vestager despre autostrazile pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR. Șosele pe care...

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a discutat, luni, la Bruxelles, cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, si cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, despre finantarea a cinci segmente de autostrada prin Planul National de Redresare…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea completa a Autostrazii Unirii și semnarea contractului pentru reabilitarea podului de la Fetești peste brațul Borcea al Dunarii, parte din autostrada A2.

- Codul galben ce va aduce ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania, viscol la altitudini de peste 1500 metri, ploi și ninsori abundente in Moldova și local ploi insemnate cantitativ in Muntenia, Oltenia și Dobrogea va ramane activ pana maine seara la ora 20.00.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a declarat joi ca ia in considerare scumpirea calatoriei cu metroul in acest an, pentru diminuarea pierderilor Metrorex. "Este o optiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu am avut aceasta discutie, astept sa se instaleze…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat astazi, la inaugurarea noii piste de la Aeroportul Otopeni, ca situația și managementul de la Metrorex nu este deloc buna și vor fi luate masuri in perioada urmatoare. „Nu sunt mulțumit de managementul actual de la Metrorex, ba chiar pare cumva ca…