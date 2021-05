Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru autostrada A7 Ploiesti-Buzau, iar licitatia pentru executia lucrarilor va fi lansata pana la sfarsitul lunii mai, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „Am aprobat azi indicatorii tehnico-economici, investitia…

- “Am aprobat astazi indicatorii tehnico-economici, adica investitia A7 Ploiesti – Buzau. E un moment mare pentru acest proiect, practic este asumarea ca acest proiect se va face, aprobarea investitiei de catre Guvernul Romaniei. Ce este absolut special la acest proiect este ca acest moment va fi urmat…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a discutat, luni, la Bruxelles, cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, si cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, despre finantarea a cinci segmente de autostrada prin Planul National de Redresare…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat vineri ca a fost desemnat caștigatorul contractului de proiectare și execuție pentru un sector de 17,5 kilometri din autostrada de centura a Bucureștiului. „Avem caștigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5 km din autostrada…

- Drumul expres Hunedoara – Santuhalm – A1, la decizia Comisiei Europene. Proiectul are o valoare de 39 de milioane de euro și a fost cuprins de liberali in Programul Național de Redresare și Reziliența. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, susține intr-un raspuns adresat deputatului PNL, Vetuța…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a subliniat, marti, in cadrul reuniunii informale a ministrilor de resort din statele UE, ca un sistem feroviar ecologic si eficient din punct de vedere energetic are un rol important in decarbonizarea transporturilor, se mentioneaza intr-un…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata. Ministerul are in proiect și trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a afirmat, joi, ca, 9.000 de kilometri de cale ferata ”zac in paragina si asteapta miliardul de euro promis prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru lucrari de reinnoire”.