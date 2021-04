Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, in ședința Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in județul Salaj pentru Autostrada Transilvania.E vorba de sectorul dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau (lung de 13,5 km, in valoare de 384 milioane de lei). Antreprenorul a depus deja proiectul pentru…

- Hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania a fost adoptata in sedinta Executivului, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Catalin Drula, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, a anunțat ca în ședința de Guvern de miercuri a fost adoptata hotarârea privind ultimele exproprieri pentru Autostrada Transilvania. Drula a precizat ca pe sectorul Nadașelu-Mihaiești,…

- Licitatia pentru documentatia tehnica aferenta noului Drum Expres Bucuresti - Targoviste a fost lansata miercuri, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. "Astazi a fost lansata licitatia pentru documentatia tehnica a noului Drum…

- Premierul Florin Cițu a ajuns, in aceasta dimineața, la Guvern, pe jos. Acest lucru nu este insa ceva neobișnuit, spune prim-ministrul, care recunoaște ca face acest lucru "foarte des"."Am venit exclusiv pe jos. Am facut 15 minute”, a declarat premierul jurnaliștilor.Intrebat despre colegii sai de Cabinet…

- Parlamentul a adoptat miercuri Legea noii Companii de Investitii Rutiere, institutie vitala pentru capacitatea administrativa de a derula proiecte de investitii in autostrazi si drumuri expres noi, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. El a…

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarare care permite exproprierea imobilelor aflate pe un sector al viitoarei autostrazi Transilvania. Este vorba despre o porțiune care leaga doua localitați din județele Cluj și Salaj, informeaza Mediafax. Autoritațile incep exproprierile pe sectorul Mihaiești…

- Ministerul Transporturilor a propus recent exproprierea a 1001 de terenuri pentru construirea tronsoanelor din Autostrada Transilvania cuprinse intre Mihaiești și Suplacu de Barcau. Valorea estimata a despagubirilor este de 4,7 milioane de lei, potrivit unui proiect publicat pe site-ul ministerului.