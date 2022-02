Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Național al USR a respins, cu scorul 14-11, proiectul de reforme și schimbari propus de Dacian Cioloș, potrivit unor surse din interiorul partidului. Cioloș anunțase joia trecuta ca va demisiona daca Biroul Național ii respinge propunerile. Biroul Național este format din 25 de membri, din care…

- Conflictul dintre Dacian Cioloș și Dan Barna, sau la modul mai general dintre USR și PLUS, pare sa fi atins punctul culminant. G4Media anunța, pe surse, ca Dacian Cioloș și-a anunțat demisia din funcția de președinte a USR și ca va susține o conferința de presa astazi, 7 februarie, la ora 18.00. Decizia…

- Președintele USR Dacian Cioloș va susține o conferința de presa, la ora 18:00, la sediul partidului din Bulevardul Kiseleff. Declarațiile liderului USR vin dupa ce pogramul sau politic a fost respins la vot, cu 14 voturi ”impotriva” si 11 ”pentru”.Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, fostului presedinte al partidului Dan Barna, „sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare”. „O discuție necesara despre viitorul partidului nostru a luat forma…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat, marti, la Profit TV, despre atmosfera din partid, ca USR are nevoie sa isi rezolve niste probleme interne, si sa depaseasca fracturile care inca exista dupa fuziune. Liderul formatiunii a recunoscut faptul ca el se confrunta in prezent cu o majoritate ostila,…