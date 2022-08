Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula anunța marți ca formațiunea pe care o conduce, USR, va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare: „Duce Romania catre o iarna extrem de dificila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, este „total lipsit de idei” referitor la masurile ce ar trebui luate pentru a compensa creșterile de prețuri la energie electrica, gaze naturale și combustibil, afirma deputatul PSD Mihai Weber. „Romanii nu pot duce la nesfarșit povara incompetenței lui Virgil Popescu!…

- Prețul barilului de petrol a scazut cu 5%, ajungand la nivelul intalnit inaintea razboiului din Ucraina, dar nu este clar daca se vor ieftini și carburanții la pompa.Virgil Popescu, ministrul Energiei, a spus ca trebuie rabdare. Prețurile ar trebui sa scada la pompa, dar totul ține de companiile petroliere.…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- „Datorita unor alte angajamente importante, confirmate ulterior”, Virgil Popescu da bir cu fugitii din nou de la dezbaterea motiunii simple depuse impotriva lui, a afirmat presedintele interimar al USR Catalin Drula. Partidul critica motivele invocate de ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru…

- Moțiune simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL). In textul moțiunii, parlamentarii USR arata ca prețul energiei pentru populație și companii a crescut constant in mandatul lui Post-ul USR propune scaderea TVA-ului la carburanți: Prețul ar putea scadea la 5,35%. A fost…

- Proiectul de lege care interzice amplasarea centratelor de apartament in imobilele noi ar putea fi gata pana la finele lunii. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Mediului, la mai bine de o jumatate de an de la anunțarea inițiativei. Și la inceputul anului, ministrul anunța ca legea este aproape…