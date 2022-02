Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a criticat, luni, in termeni duri adoptarea proiectului de desființare a Secției Speciale in Camera Deputaților, acuzand PSD, PNL și UDMR ca ”arunca justiția in era Drangea”. ”Acum, probabil, Klaus Iohannis este fericit. Planul care a inceput cu demiterea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA se apropie de final. Iohannis devine groparul justiției din Romania”, a scris Drula intr-o postare pe Facebook. Proiectul de lege privind desființarea Secției Speciale mai trebuie sa treaca și de votul Senatului pentru ca legea sa intre in vigoare. Proiectul de…