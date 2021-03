Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat joi ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din drumurile ce fac legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic.



"Vestea buna pe care o asteptam pentru Podul de la Braila: tocmai a fost emisa autorizatia de construire pentru primii 7 km din drumurile de legatura. Urmeaza in curand si pentru restul acestor drumuri, fara de care podul nu ar putea fi dat in trafic la finalul anului viitor. In mod normal, constructia drumurilor trebuia sa inceapa simultan…