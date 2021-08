Stiri pe aceeasi tema

- In Romania crește numarul vagoanelor deraiate și cel al trenurilor intarziate, iar ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, l-a promovat pe directorul responsabil de securitatea pe calea ferata. Prin Ordinul nr. 1060 din data de 06.08.2021, semnat de ministrul Transporturilor și…

- ANALIZA: De ce marile festivaluri trebuie OPRITE in Romania. In atenția celor care ar putea avea mainile patate cu sange: Klaus Iohannis, Florin Cițu, Valeriu Gheorghița, Raed Arafat, Ioana Mihaila sau Emil Boc Presa internaționala relateaza tot mai mult despre cazurile Covid-19 aparute…

- O specie de somn a fost descoperita in Delta Dunarii, iar specialistii trag un semnal de alarma privind riscul pe care-l prezinta aceasta pentru sturioni. Pescarii din Delta Dunarii au prins in ultima perioada mai multe exemplare de somn african, specie invaziva care poate afecta intreaga resursa piscicola,…

- Comunicat de presa| Europarlamentarul Mircea Hava: Romania poate atrage sume importante in economie și pentru noi locuri de munca, prin „pachetul de coeziune” votat de PE In general, cam tot ce se spune dinspre Bruxelles e zis și scris de oameni dependenți de termeni. Din ciclul ce nu te uluiește, te…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania, campania de vaccinare a fost un succes, dar ca acest lucru are ca efect o scadere a interesului pentru vaccinare. Asta este periculos in contextul noilor forme mai agresive ale virusului. El a facut apel ,la romani sa se vaccineze ca sa nu…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț: PSD a pregatit și va promova un proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii Partidul Social Democrat a pregatit și va promova un proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii, in contextul in care 2020 a fost anul in care s-au nascut cei mai puțini…

- ​"Cum a fost selectata nu am cum sa va spun pentru ca nu știu. Este un consorțiu, propus de Ministerul Energiei, format din Romgaz, Siemens și firma respectiva.", a declarat miercuri ministrul Cristian Ghinea, întrebat cum a fost selectata firma GSP Power, controlata de omul de afaceri…

- AEP a mai transmis ca, in aceasta perioada, banii s-au dus, cu precadere, pe cheltuieli pentru presa si propaganda. PNL se afla pe primul loc la cheltuirea banilor pentru propaganda, cu un procent de 66% din totalul banilor primiti. In schimb, partidul a oferit un procent de 10% pentru consultanta politica…