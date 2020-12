Stiri pe aceeasi tema

- Julia Leferman, Director General al Asociației Berarii Romaniei, a fost realeasa, pentru inca doi ani de mandat in calitate de reprezentant al regiunii Central și Est Europene in Comitetul Executiv al Asociației Berarii Europei. Julia Leferman se afla la al doilea mandat. Pentru prima data, ea a fost…

- Judecatorul insarcinat cu ancheta asupra exploziei din portul Beirut de la inceputul lui august, care a facut peste 190 de morti, a emis un mandat de arestare vizandu-i pe proprietarul si pe capitanul navei transportand substanta la originea puternicei deflagratii, relateaza joi AFP, citand o sursa…

- Emil Boc a castigat duminica, 27 septembrie, un nou mandat de primar la Cluj-Napoca, cel de-al cincilea. Fara rival in capitala Transilvaniei, fostul premier a fost votat de 75% dintre cei care s-au prezentat la urne. Victorios, Emil Boc s-a reintors la una dintre indeletnicirile sale.

- Dominic Fritz, primarul german ales de timișoreni, a susținut prima conferința de presa in noua sa calitate. Acesta și-a prezentat și consilierii locali, printre care un alt cetațean strain, Jorge Gonzales, un spaniol stabilit de mai bine de doua decenii la Timișoara. Noul edil-șef urmeaza sa-și preia…

- Cel mai longeviv primar din Alba, cel din comuna Sântimbru, liberalul Ioan Iancu Popa, care ocupa aceasta functie din 1990, a câstigat un nou mandat - al optulea - cu 58,37% din voturi.Ioan Iancu Popa a avut 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce înseamna 58,37%, potrivit…

- Ion Aliman, candidatul PSD, care in urma cu o saptamana a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, a castigat alegerile locale și in acest an. In ciuda faptului ca partidul a facut demersuri pentru schimbarea buletinului de vot, acest lucru nu s-a mai putut intampla și astfel Ion Aliman a…

- Edilul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a obtinut cel de-al saselea mandat consecutiv de primar, cu un procentaj de 88,2%, mai mult decat a obtinut in urma cu patru ani, cand a avut 85% din voturi.Exclus din Partidul Social Democrat in 2017, primarul comunei cu cea mai mare absorbtie de fonduri…