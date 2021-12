Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate mamici din showbiz-ul romanesc. Ea reușește sa se imparta intre televiziune și treburile casnice. Soțul ei, Tavi, este un sprijin de nadejde, dar astazi nu a fost acasa, iar frumoasa bruneta a fost nevoita sa faca curațenie de una singura. Prezentatoarea…

- Cumparați decorațiuni de Craciun și fiți solidari cu 200 de persoane cu dizabilitați intelectuale, care depind de serviciile Fundației „Pentru Voi”. Puteți comanda online diverse felicitari, cani personalizate, lumanari. Fiecare produs este realizat chiar de catre beneficiarii fundației.

- Echipele primariei și instituțiilor subordonate depun toate eforturile pentru realizarea decorului unui taram magic prin care sa retraim bucuria sarbatorilor de odinioara. „Anul acesta Targul de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pregatim cu drag Parcul Central pentru o noua ediție a Targului de Craciun. ???????? Echipele primariei și instituțiilor subordonate depun toate eforturile pentru realizarea decorului unui taram magic prin care

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. „E un context atipic pentru noi toți. In 2020, din cauza pandemiei, nu…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au oferit sprijin pentru 31 de familii fara posibilitați materiale din parohiile prahovene Baltița, Manești și Zalhana, noteaza Basilica.ro. Sprijinul material acordat vineri a constat in oferirea de pachete cu produse alimentare de stricta necesitate.…

- Cei care vor sa isi cumpere un aparat electrocasnic o pot face in luna decembrie, prin programul „Rabla pentru electrocasnice”. Ministerul Mediului a decis sa lanseze o noua editie de Craciun, de sarbatori, folosind suma de 34 de milioane de lei ramasa din bugetul de 75 de milioane alocat initial acestui…

- Cea de-a 451-a editie a Targului de Craciun de la Strasbourg se va desfasura ''sub o securitate foarte stricta, cu mijloace considerabile'', intr-un context sanitar local marcat si de o recrudescenta a infectiei cu SARS-CoV-2, au anuntat miercuri organizatorii, transmite AFP. Anulat in 2020…