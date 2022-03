Stiri pe aceeasi tema

- Permisele de conducere expirate in starea de alerta mai sunt valabile inca trei luni de la incetarea starii de alerta. Direcția Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunța cum pot fi evitate cozile pentru preschimbarea permisului. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Permisele de conducere expirate in starea de alerta mai sunt valabile inca 3 luni de la incetarea starii de alerta. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunța cum pot fi evitate cozile pentru preschimbarea permisului. In perioada starii de alerta, valabilitatea permiselor…

- Permisele de conducere expirate in starea de alerta mai sunt valabile inca 3 luni de la incetarea starii de alerta. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunța cum pot fi evitate cozile pentru preschimbarea permisului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In perioada starii de alerta, valabilitatea permiselor de conducere sau a autorizațiilor de circulație provizorie a fost menținuta pe intreaga durata a acesteia și se va menține pentru inca 90 de zile, pentru a permite efectuarea demersurilor in vederea eliberarii unor noi documente (cca.500.000), informeaza…

- Permisele de conducere expirate in starea de alerta mai sunt valabile inca 3 luni de la incetarea starii de alerta. Direcția Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunța cum pot fi evitate cozile pentru preschimbarea permisului.

- Un barbat din Cluj, care nu a fost primit marți la examenul pentru școala de șoferi de la Poliție din cauza ca avea barba prea mare și nu mai semana cu poza buletin, s-a ras, tuns și frezat, a revenit miercuri, 9 februarie, la examen și l-a trecut cu brio, cu 25 de puncte din tot atatea posibile, a…

- Inmatricularile de noi vehicule rutiere au scazut cu 16,8%, in trimestrul IV al anului trecut, comparativ cu datele din 2020, iar ponderea inregistrarilor noi de autoturisme importate second hand, in total inmatriculari noi de autoturisme, a fost de 73,3%, in crestere cu 1,6 puncte procentuale raportat…

- Potrivit Prefecturii Buzau, la sfarsitul saptamanii prezente au aparut mai multe probleme informatice la Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Ele au fost generate de o defectiune a server ului. Pentru remedierea avariei, la Buzau este asteptata o echipa de la Bucuresti,…