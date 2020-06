DRPCIV: Noi tarife pentru permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17 iunie, au fost stabilite noi tarife pentru permisul de conducere si certificatul de inmatriculare. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, este vorba despre 89 lei - permis de conducere si 49 de lei - certificat de inmatriculare. "Pentru a veni in sprijinul cetatenilor care au achitat taxele aferente eliberarii permisului de conducere si/ sau a certificatului de inmatriculare anterior datei de 17.06.2020, se acorda un termen de gratie de 30 de zile calendaristice pentru utilizarea acestora… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) anunța, miercuri, ca activitatea de examinare va fi reluata treptat, iar, din 2 iunie, vor fi susținute probele practice pentru candidații carora le-au expirat dosarele de școlarizare intre 16 martie și 17 mai, anunța MEDIAFAX.Conform…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a anunțat, astazi, ca activitatea de examinare va fi reluata treptat. 1. Programarea candidaților carora le-au expirat dosarele de școlarizare in perioada 16.03 – 17.05.2020 și pentru care exista o programare prealabila in sistem (proba…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) anunța, miercuri, ca activitatea de examinare va fi reluata treptat, iar, din 2 iunie, vor fi susținute probele practice pentru...

- O informație aparuta pe fluxurile naționale și oficiale de știri precizeaza ca Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza populația ca examenele pentru obținerea permisului auto vor fi reluate la inceputul lunii iunie, in doua etape. Prima etapa – examinarea la proba…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca examenele pentru obținerea permisului auto vor fi reluate la inceputul lunii iunie, in doua etape. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu 18.05.2020 se vor relua treptat…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu 18.05.2020 se vor relua treptat activitațile de relații cu publicul la toate serviciile publice comunitare, cu excepția celor aflate in

- Regia Autonoma – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a informat Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne despre...

- Inmatricularile de motociclete noi au crescut, in Romania, cu 14,7% in primele trei luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, cele mai multe unitati fiind achizitionate in regiunea Bucuresti - Ilfov, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…